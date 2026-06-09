https://news.day.az/society/1840259.html В Баку женщина перекрыла дорогу и легла на капот автомобиля - ВИДЕО В Баку произошел необычный инцидент. Как сообщает Day.Az, происшествие было зафиксировано на проспекте Азадлыг. На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, как босая женщина преградила путь движущемуся автомобилю марки Changan, после чего забралась на капот и легла на него.
В Баку женщина перекрыла дорогу и легла на капот автомобиля - ВИДЕО
В Баку произошел необычный инцидент.
Как сообщает Day.Az, происшествие было зафиксировано на проспекте Азадлыг.
На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, как босая женщина преградила путь движущемуся автомобилю марки Changan, после чего забралась на капот и легла на него.
В результате движение на данном участке дороги было временно остановлено.
По какой причине женщина совершила этот поступок, пока неизвестно.
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