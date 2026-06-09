В Баку женщина перекрыла дорогу и легла на капот автомобиля

В Баку произошел необычный инцидент.

Как сообщает Day.Az, происшествие было зафиксировано на проспекте Азадлыг.

На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, как босая женщина преградила путь движущемуся автомобилю марки Changan, после чего забралась на капот и легла на него.

В результате движение на данном участке дороги было временно остановлено.

По какой причине женщина совершила этот поступок, пока неизвестно.