В турецком Невшехире открылась фотовыставка об Азербайджане

В турецкой провинции Невшехир открылась фотовыставка, посвященная 28 Мая - Дню независимости и 15 Июня - Дню национального спасения Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, организационную поддержку мероприятию в подземном музее керамики "Гюрай" оказали посольство нашей страны в Анкаре, Фонд EkoAvrasya и анкарская Ассоциация сотрудничества гражданского сообщества тюркского мира (TÜRKSİT).

В открытии выставки приняли участие советник посольства Азербайджана в Анкаре Физули Меджидли, руководитель TÜRKSİT Кемаль Курназ, председатель правления Фонда EkoAvrasya Хикмет Эрен, руководитель администрации района Аванос Осман Билиджи и др.

Обращаясь к собравшимся, Ф.Меджидли отметил, что братские связи между Турцией и Азербайджаном с каждым днем укрепляются. "Две братские страны на протяжении всей истории воплощали завет "Одна нация, два государства". Фотографии, которые демонстрируются сегодня в неповторимой атмосфере Каппадокии, не просто визуальные образы, а символы общности судеб двух стран, единства народов и в радости, и в горе", - заявил азербайджанский дипломат.

Советник посольства акцентировал внимание на исторической роли Общенационального лидера Гейдара Алиева в формировании мощного фундамента сотрудничества Турции и Азербайджана. "Наследие архитектора государственности Азербайджана продолжает освещать наш путь и сегодня", - подчеркнул он.

Руководитель TÜRKSİT привлек внимание к историческим узам, связывающим две братские страны.

"Пламя независимости, зажженное в 1918 году, вспыхнуло с новой силой в 1991 году. Триумфальная победа в 44-дневной войне остается предметом радости и гордости не только для Баку, но и Анкары, Стамбула, всего тюркского мира. Радость Азербайджана - это и наша радость, а горе - и наша боль. Нынешняя выставка является еще одним напоминанием о нашем единстве", - отметил К. Курназ.

На выставке, которая продлится неделю, представлены фотографии, отражающие этапы развития государственности нашей страны, деятельность Великого лидера Гейдара Алиева и достижения Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева.