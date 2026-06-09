https://news.day.az/society/1840241.html В Азербайджане смягчили приговор главе французской компании Рассмотрена апелляционная жалоба на приговор в отношении вице-президента французской компании SAUR Анасса Дерраза, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере и других преступлениях. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Бакинский апелляционный суд сократил срок наказания Анассу Дерразу на три года.
В Азербайджане смягчили приговор главе французской компании
Рассмотрена апелляционная жалоба на приговор в отношении вице-президента французской компании SAUR Анасса Дерраза, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере и других преступлениях.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Бакинский апелляционный суд сократил срок наказания Анассу Дерразу на три года.
Напомним, что решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорён к 12 годам лишения свободы.
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