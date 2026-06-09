В Иране ответили на обвинения Албании

В Министерстве иностранных дел Ирана прокомментировали обвинения со стороны Албании в причастности к дезинформационным кампаниям на фоне массовых протестов в Тиране.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Бегаи отверг подобные утверждения, призвав албанские власти "не перекладывать ответственность на внешние факторы" в связи с внутренними политическими процессами.

По его словам, албанским властям "следует уделить внимание требованиям и настроениям собственного общества". Представитель иранского внешнеполитического ведомства также назвал обвинения в адрес Тегерана необоснованными и выразил уверенность в том, что граждане Албании способны самостоятельно оценивать происходящие в стране события.

Ранее премьер-министр Албании Эди Рама заявил о предполагаемой причастности Ирана к распространению дезинформации, связанной с массовыми протестами в Тиране. По его мнению, подобные действия были направлены на дестабилизацию ситуации в стране.