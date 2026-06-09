"Реал" подписал крупнейший спонсорский контракт в мировом футболе
Мадридский "Реал" продлил сотрудничество с авиакомпанией Fly Emirates на долгосрочной основе.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, издание Marca сообщает, что новое соглашение рассчитано до 2031 года и обеспечит клубу рекордные доходы от титульного спонсора.
По информации источника, ежегодный доход "королевского клуба" по новому контракту составит около 74 миллионов евро. При этом некоторые источники оценивают сумму выплат в диапазоне от 70 до 80 миллионов евро за сезон.
Отмечается, что это соглашение станет самым дорогим контрактом на размещение логотипа на игровой форме в мировом футболе.
После подписания нового договора общее сотрудничество между "Реалом" и Fly Emirates превысит 20 лет.
В мадридском клубе подчеркнули, что партнерство основано на принципах "превосходства, амбиций и общего видения будущего".
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