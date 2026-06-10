https://news.day.az/sport/1840407.html Сборная Азербайджана одерживает победу над Сан-Марино - ВИДЕО Сборная Азербайджана по футболу одержала победу над Сан-Марино в товарищеском матче, который прошел в венгерском Сомбатхее. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, команда Айхана Аббасова выиграла со счетом 2:1. Гости открыли счет уже на 9-й минуте усилиями Николы Нанни.
Сборная Азербайджана одерживает победу над Сан-Марино - ВИДЕО
Сборная Азербайджана по футболу одержала победу над Сан-Марино в товарищеском матче, который прошел в венгерском Сомбатхее.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, команда Айхана Аббасова выиграла со счетом 2:1.
Гости открыли счет уже на 9-й минуте усилиями Николы Нанни. На 27-й минуте Рахман Дашдамиров восстановил равновесие, а после перерыва Ренат Дадашов забил победный мяч.
Таким образом, сборная Азербайджана одержала первую победу под руководством Айхана Аббасова, реабилитировавшись после поражения от Мальты (0:2) в предыдущем товарищеском матче.
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