Азербайджан ведет переговоры с Турцией и ОАЭ по трансграничным платежам

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ведет активные переговоры с Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) по организации трансграничных платежей, рассматривая различные интеграционные модели и механизмы сотрудничества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил ведущий инженер-программист и администратор платежных систем ЦБА Тофиг Аджыргаев на Международном саммите по финансам и банковскому делу, проходящем в Баку.

Он предоставил подробную информацию о двух важных проектах, реализуемых в настоящее время учреждением.

Т. Аджыргаев отметил, что первый проект предусматривает обеспечение свободы выбора банка для граждан при распределении пенсий, заработных плат и социальных выплат:

"Этот модуль не носит обязательного характера. Основная цель здесь - создание альтернативных возможностей для получателей средств в выборе банка. Это позволит расширить специальные пакеты услуг, предлагаемые банками пенсионерам, в том числе стимулирующие меры по безналичным платежам. В рамках этого многогранного и масштабного проекта ведутся постоянные обсуждения между участвующими сторонами интеграции, и эти переговоры определяют будущее направление процесса. На начальном этапе выплата заработных плат, а на последующих этапах - исполнение пенсий и социальных пособий будет осуществляться через Систему мгновенных платежей (СМП)".

Кроме того, для организаций, интегрированных в СМП, планируется модернизировать механизм массовых (bulk) платежей и увеличить действующие лимиты. В частности, в рамках зарплатного проекта станет возможным проведение более 100 платежей в рамках одной операции.

В своем выступлении Т. Аджыргаев отметил, что развитие мгновенных и цифровых платежей в мире переходит на следующий этап, и следующим стратегическим фокусом являются трансграничные (cross-border) платежные операции:

"Глобальная тенденция и приоритеты G20 - в последние годы одной из важнейших тенденций в глобальной платежной индустрии является трансграничная интеграция систем быстрых платежей. Это направление входит в число основных приоритетов дорожной карты, принятой странами G20 с целью сделать трансграничные платежи более быстрыми, дешевыми, прозрачными и доступными. Двусторонние и многосторонние модели - на начальном этапе страны отдавали предпочтение двусторонней модели. Например, прямые связи были установлены между системой PayNow Сингапура и PromptPay Таиланда, а затем между UPI Индии и DuitNow Малайзии. В настоящее время мир переходит к более масштабным моделям, таким как Project Nexus - инициатива Банка международных расчетов (BIS), объединяющая системы разных стран на единой платформе".

Представитель Центрального банка довел до внимания, что Азербайджан также активно участвует в этом процессе глобальной трансформации: "Чтобы не остаться в стороне от этого процесса, Азербайджан сделал первые важные шаги. Переход Системы мгновенных платежей на стандарты ISO 20022 и развитие цифровой платежной инфраструктуры создают прочную основу для вхождения нашей страны в эту новую экосистему. В настоящее время ведутся активные переговоры с Турцией и ОАЭ по организации трансграничных платежей, рассматриваются различные интеграционные модели и механизмы сотрудничества".

Т. Аджыргаев добавил, что основной целью данного проекта является создание более быстрых, безопасных и эффективных возможностей для международных платежей для граждан и бизнес-субъектов.

"Этот шаг наряду с усилением региональной интеграции внесет значительный вклад в развитие цифровой финансовой экосистемы Азербайджана", - добавил он.