https://news.day.az/sport/1840389.html Сборная Азербайджана сыграла вничью с Чили на чемпионате мира по човгану На чемпионате мира по човгану, который проходит в Баку, состоялся матч между сборными Азербайджана и Чили. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча прошла в напряженной борьбе и завершилась без забитых мячей.
Сборная Азербайджана сыграла вничью с Чили на чемпионате мира по човгану
На чемпионате мира по човгану, который проходит в Баку, состоялся матч между сборными Азербайджана и Чили.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча прошла в напряженной борьбе и завершилась без забитых мячей.
Обе команды надежно действовали в обороне и не сумели реализовать свои моменты, в результате чего финальный свисток зафиксировал ничью - 0:0.
Таким образом, сборные Азербайджана и Чили заработали по одному очку в турнирной таблице мирового первенства.
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