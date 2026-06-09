Сборная Азербайджана сыграла вничью с Чили на чемпионате мира по човгану

На чемпионате мира по човгану, который проходит в Баку, состоялся матч между сборными Азербайджана и Чили.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча прошла в напряженной борьбе и завершилась без забитых мячей.

Обе команды надежно действовали в обороне и не сумели реализовать свои моменты, в результате чего финальный свисток зафиксировал ничью - 0:0.

Таким образом, сборные Азербайджана и Чили заработали по одному очку в турнирной таблице мирового первенства.