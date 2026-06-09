Изменилась стоимость BakıKart

С 1 июля стоимость карты BakıKart увеличится с 2 до 3 манатов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении BakıKart.

Отмечается, что карты BakıKart были введены в пользование пассажиров в 2015 году, и с тех пор их стоимость не менялась.

Решение о пересмотре цены принято с учетом роста расходов на производство карт, техническое обслуживание, логистику и развитие инфраструктуры.

В компании также напомнили, что в последние годы возможности цифровой оплаты в общественном транспорте значительно расширились. В настоящее время пассажиры могут оплачивать проезд не только картой BakıKart, но и с помощью банковских карт, мобильных устройств через NFC, а также по QR-коду.

Подчеркивается, что изменения не затронут баланс карт и стоимость проезда. Повышение касается исключительно цены новых карт BakıKart, приобретаемых с 1 июля.