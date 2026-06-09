Китай хотят позвать на саммит G7

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует пригласить Китай на саммит "Большой семерки" (G7) ради решения проблем глобального торгового дисбаланса. Как передает Day.Az, об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

"Макрон решил провести видеозвонок между странами G7 и Китаем для обсуждения глобального торгового дисбаланса. Звонок состоится в четверг в преддверии саммита G7, который пройдет на следующей неделе", - говорится в публикации.

В состав "Большой семерки" входят США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония.