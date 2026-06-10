Раскрыты требования к проведению "Последнего звонка"

Традиционные мероприятия в связи с "Последним звонком" во всех государственных общеобразовательных учреждениях пройдут 13 июня.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Государственное агентство по дошкольному и общему образованию (МÜTDA).

Согласно соответствующей инструкции агентства, регулирующей порядок проведения мероприятия "Последний звонок", во все школы направлены необходимые указания, а с учащимися, учителями и родителями проведены разъяснительные беседы.

В соответствии с инструкцией, мероприятие должно проводиться на территории школы, а при отсутствии пришкольного двора - в спортивном или актовом зале.

"Последний звонок" должен начинаться в 08:00, 09:00 или 10:00 и закончиться не позднее чем через два часа после начала.

Учащиеся обязаны присутствовать на мероприятии в школьной форме. Внешний вид выпускников должен соответствовать правилам внутреннего распорядка учебного заведения и быть опрятным. Запрещается использование низкопробной музыки. Для мероприятия должен быть подготовлен сценарий, соответствующий национально-нравственным ценностям и включающий официальную и художественную части.

Церемония должна начинаться с исполнения Государственного гимна Азербайджана, после чего память шехидов будет почтена минутой молчания.

Также отмечается, что для представителей организаций и ведомств не должны проводиться специальные подготовительные мероприятия, а на столах может находиться только питьевая вода. Запрещается вручать этим лицам подарки и букеты цветов. Художественная часть мероприятия должна быть организована исключительно силами самой школы.