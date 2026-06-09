Валютные резервы Азербайджана выросли до $88,4 млрд

По состоянию на 1 июня 2026 года объем стратегических валютных резервов Азербайджана достиг 88,4 миллиарда долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики за 2025 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр также подчеркнул, что Азербайджан входит в число стран мира с одним из самых низких показателей отношения государственного долга к валовому внутреннему продукту (ВВП).

"В настоящее время государственный долг составляет 24,1 миллиарда манатов, или 18,4 процента прогнозируемого годового ВВП. По итогам 2025 года государственный долг составлял 26 миллиардов манатов, или 20,1 процента годового ВВП. Это на 1,6 процентного пункта меньше по сравнению с началом 2025 года.

По состоянию на конец года долговой портфель состоял из внутреннего государственного долга в размере 17,8 миллиарда манатов и внешнего государственного долга в размере 8,2 миллиарда манатов. За этот период снизилась чувствительность государственного долга к валютным колебаниям и рискам внешних рынков. Средний срок погашения государственных облигаций в течение года увеличился в 2,2 раза", - отметил министр.