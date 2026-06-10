Судьям разрешили пользоваться ИИ в Великобритании

Министерство юстиции Великобритании запустило пилотный проект по использованию ИИ в судебной системе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в рамках программы ИИ-ассистенты будут помогать судьям и юристам при работе с материалами дел и выполнении рутинных задач. Сообщение об этом появилось на сайте минюста.

Согласно заявлению ведомства, новые инструменты смогут использоваться для проведения юридических исследований, анализа документов и подготовки списков дел к рассмотрению. Разработка решений ведется совместно с британскими юристами и компаниями, работающими в сфере ИИ.

Власти рассчитывают, что внедрение технологии повысит эффективность работы Королевского суда и поможет сократить сроки ожидания судебных разбирательств. На начальном этапе ИИ-системы будут тестироваться в контролируемых условиях, после чего будет принято решение о дальнейшем расширении проекта.

Судьи также рассматривают возможность применения искусственного интеллекта для отбора дел, готовых к слушаниям, и объединения схожих процессов. По словам заместителя премьер-министра и лорд-канцлера Великобритании Дэвида Ламми, автоматизация трудоемких операций способна существенно разгрузить сотрудников судебной системы.

В министерстве юстиции отметили, что число нерассмотренных дел в судах страны с 2019 года удвоилось и превысило 80 тысяч. Одновременно правительство объявило о создании AI Growth Labs - специальных площадок для тестирования и безопасного внедрения ИИ-технологий в юридической отрасли.