В Нидерландах научились выращивать мясо

Первая в мире ферма без животных открылась в Нидерландах: вместо животных на ней используются биореакторы, выращивающие мясо из тканей крупного рогатого скота.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По заявлениям создателей фермы, стейки, приготовленные из этого мяса, неотличимы от тех, что продаются в мясных магазинах. Содержание белка, жира и углеводов в продукте можно регулировать. И вместо пастуха там работает системный администратор.

Представляем вашему вниманию данное видео: