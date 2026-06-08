https://news.day.az/unusual/1840183.html В Нидерландах научились выращивать мясо - ВИДЕО Первая в мире ферма без животных открылась в Нидерландах: вместо животных на ней используются биореакторы, выращивающие мясо из тканей крупного рогатого скота. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По заявлениям создателей фермы, стейки, приготовленные из этого мяса, неотличимы от тех, что продаются в мясных магазинах.
В Нидерландах научились выращивать мясо - ВИДЕО
Первая в мире ферма без животных открылась в Нидерландах: вместо животных на ней используются биореакторы, выращивающие мясо из тканей крупного рогатого скота.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По заявлениям создателей фермы, стейки, приготовленные из этого мяса, неотличимы от тех, что продаются в мясных магазинах. Содержание белка, жира и углеводов в продукте можно регулировать. И вместо пастуха там работает системный администратор.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре