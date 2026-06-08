Азербайджанская каноистка выступит на чемпионате Европы

Азербайджанская спортсменка Татьяна Смиловенко примет участие в чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию водных видов спорта Азербайджана, турнир пройдет 11-14 июня в португальском городе Монтемор-у-Велью.

Член национальной команды выступит в соревнованиях на каноэ.

Напомним, что в прошлом году Смиловенко завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы среди молодежи и спортсменов до 23 лет, который прошел в румынском городе Питешти.