Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили регион

8 июня в Стамбуле в рамках 10-й трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и вице-премьера, министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, политический диалог, торгово-экономические связи, энергетическая безопасность, транспортно-коммуникационные проекты и вопросы регионального сотрудничества.

Стороны подчеркнули, что отношения между Азербайджаном и Грузией, основанные на взаимном доверии и добрососедстве, имеют особое значение для стабильности и развития региона. Было отмечено региональное и глобальное значение совместных проектов в энергетической и транспортной сферах, включая Южный газовый коридор, железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс и Средний коридор.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и текущей ситуации в контексте обеспечения устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе.

Было отмечено, что трехсторонний формат сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией способствует укреплению регионального благополучия, энергетических и транспортных связей, и выразили намерение развивать это взаимодействие в дальнейшем. В ходе встречи также были рассмотрены другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.