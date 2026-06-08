В Каршинском районе Узбекистана на газозаправочной станции для бытовых газовых баллонов произошел взрыв, после которого начался пожар, сообщает пресс-служба МЧС страны. В результате происшествия погибли шесть человек, еще пять были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Сообщение о происшествии поступило в пожарную службу в 13:50 по местному времени. На место были направлены пять спасательных подразделений. Пожар удалось локализовать в 14:05, а полностью потушить - в 14:55.

По предварительным данным, повреждения получили четыре транспортных средства - два автомобиля Cobalt и два газовоза, а также два подземных резервуара для хранения топлива.

По поручению властей была создана правительственная комиссия. Ей поручено оказать помощь пострадавшим, ликвидировать последствия происшествия, установить причины взрыва и выработать меры по предотвращению подобных инцидентов.