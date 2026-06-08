Азербайджанская кухня представлена на международном продовольственном фестивале в Салониках

Азербайджан был представлен на 25-м традиционном Международном продовольственном фестивале Food for Good, прошедшем в Plaza Aretsus в греческом городе Салоники.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Азербайджан на фестивале представило Общество дружбы Греция-Азербайджан "Гала".

Мероприятие носило благотворительный характер, и все средства, полученные в рамках фестиваля, были пожертвованы детскому дому, расположенному в греческом регионе Филиро. В этом контексте фестиваль, помимо объединения культур различных народов, также послужил содействию социальной солидарности.

Члены Общества дружбы Греция-Азербайджан "Гала" представили посетителям образцы азербайджанской национальной кухни. Участники фестиваля получили возможность попробовать плов, долму, гутабы, пахлаву и другие национальные блюда, а также азербайджанский чай.

По словам представителей общества, основной целью участия в мероприятии была популяризация азербайджанской кухни, национальных традиций и богатого культурного наследия страны среди международной аудитории, а также укрепление культурного диалога между различными народами.

Отметим, что ежегодно проводимый в Салониках Международный продовольственный фестиваль Food for Good считается одним из крупнейших мультикультурных мероприятий региона. На фестивале представляются национальные кухни более чем 40 стран мира, и мероприятие ежегодно привлекает свыше 3 тыс. посетителей.

Азербайджанский уголок был встречен участниками фестиваля с большим интересом. Посетители не только ознакомились с различными образцами нашей национальной кухни, но и получили информацию об истории, культуре и туристическом потенциале Азербайджана.

Мероприятие оценивается как важная платформа с точки зрения продвижения культурной и народной дипломатии Азербайджана в Греции.