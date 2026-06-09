Трамп пригрозил Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что тот может остаться без поддержки в случае эскалации с Ираном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по версии, изложенной американским лидером в интервью порталу Axios, израильское руководство уведомило администрацию США о готовящихся ударах по Ирану лишь незадолго до их нанесения, при этом он добился того, что они носили ограниченный характер. По словам Трампа, с просьбой оказать влияние на Израиль к нему обратились представители по меньшей мере пяти ближневосточных государств.

"Я сказал: "Биби (Нетаньяху - прим. ТАСС), тебе следует проявить осторожность, иначе очень скоро ты останешься совсем один", - заявил американский лидер. Согласно изложенной им версии, 8 июня на связь с членами администрации США вышли представители Ирана, которые якобы сообщили о готовности прекратить удары, если на аналогичный шаг готов будет пойти Израиль.

Вечером 7 июня Иран обстрелял ракетами северные районы еврейского государства. Израильская армия заявила, что все они были перехвачены. Это произошло после того, как ранее в тот же день Израиль нанес удар по объекту "Хезболлах" в пригороде Бейрута.

По версии израильской стороны, эта атака стала ответом на обстрелы северных районов еврейского государства со стороны "Хезболлах". Власти Ирана до этого предупреждали, что дадут ответ Израилю в случае ударов по ливанской столице. В ночь на 8 июня Израиль нанес ответный удар по Ирану, а утром Тегеран вновь обстрелял израильскую территорию. К середине дня стороны объявили о прекращении огня.