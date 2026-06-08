Дни культуры Азербайджана в Туркменистане завершились масштабным гала-концертом

5-7 июня в Туркменистане прошли Дни культуры Азербайджана, которые завершились масштабным гала-концертом Государственного ансамбля танца Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры.

Финальное выступление состоялось в "Мукамлар Сарае" Государственного культурного центра Туркменистана и собрало представителей официальных структур двух стран, сотрудников министерства культуры Азербайджана, а также деятелей культуры и общественности.

Концертная программа открылась торжественной хореографической композицией "Мой Азербайджан", задавшей эмоциональный и патриотический тон всему вечеру. С первых минут зрительный зал погрузился в атмосферу национального искусства, где танец стал языком дружбы и культурного диалога между народами.

Далее Государственный ансамбль представил насыщенную программу, включающую как классические, так и стилизованные народные постановки. На сцене одна за другой оживали хореографические миниатюры: "Qavalla rəqs", "Nağaralarla rəqs", "Toy", "Qazaxı", "Xalay", "Naz eləmə", "Tərəkəmə", "Uzundərə", "Ağ çiçəyim", "Çayçı", "Bahar" и "Qaytağı".

Каждый номер отличался высокой исполнительской культурой, выразительной пластикой и ярким национальным колоритом. Особое впечатление на публику произвели ритмичные ансамблевые постановки с использованием традиционных музыкальных инструментов, где синтез танца и музыки создавал эффект живого национального полотна.

Зрители встречали каждое выступление бурными аплодисментами, неоднократно вызывая артистов на бис. Атмосфера в зале была по-настоящему праздничной и эмоционально насыщенной, отражая искренний интерес к азербайджанской культуре.

Заключительный концерт стал ярким финалом Дней культуры Азербайджана в Туркменистане, еще раз подчеркнув богатство национального хореографического искусства Азербайджана и его важную роль в укреплении культурных связей между дружественными и братскими странами.