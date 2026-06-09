https://news.day.az/world/1840189.html Иран пытается добиться прекращения войны в переговорах с США В переговорах с США Иран стремится не к нормализации отношений с Вашингтоном, а к прекращению войны и обеспечению безопасности на Ближнем Востоке. Как передает Day.Az, об этом заявил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.
Иран пытается добиться прекращения войны в переговорах с США
В переговорах с США Иран стремится не к нормализации отношений с Вашингтоном, а к прекращению войны и обеспечению безопасности на Ближнем Востоке.
Как передает Day.Az, об этом заявил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.
"Наша цель - не нормализация отношений с США, а прекращение войны и обеспечение долгосрочной безопасности. При этом мы также не доверяем противоположной стороне", - заявил он в обращении к иранскому народу.
Спикер парламента также подчеркнул, что причиной недавней эскалации стали совместные действия США и Израиля.
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