Иран пытается добиться прекращения войны в переговорах с США

В переговорах с США Иран стремится не к нормализации отношений с Вашингтоном, а к прекращению войны и обеспечению безопасности на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

"Наша цель - не нормализация отношений с США, а прекращение войны и обеспечение долгосрочной безопасности. При этом мы также не доверяем противоположной стороне", - заявил он в обращении к иранскому народу.

Спикер парламента также подчеркнул, что причиной недавней эскалации стали совместные действия США и Израиля.