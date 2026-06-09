Зеленский провёл телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер провели телефонный разговор с президентом Украины Володимиром Зеленским.

Как сообщает Day.Az, об этом в социальной сети X, со ссылкой на источники, написал корреспондент Axios Барак Равид.

"Зеленский в понедельник провёл телефонный разговор со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером", - написал он.

Журналист не уточнил подробности беседы.