https://news.day.az/world/1840186.html Зеленский провёл телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер провели телефонный разговор с президентом Украины Володимиром Зеленским. Как сообщает Day.Az, об этом в социальной сети X, со ссылкой на источники, написал корреспондент Axios Барак Равид.
Зеленский провёл телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер провели телефонный разговор с президентом Украины Володимиром Зеленским.
Как сообщает Day.Az, об этом в социальной сети X, со ссылкой на источники, написал корреспондент Axios Барак Равид.
"Зеленский в понедельник провёл телефонный разговор со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером", - написал он.
Журналист не уточнил подробности беседы.
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