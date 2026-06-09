Назван срок службы зарядного разъема смартфона

Срок службы зарядного разъема USB-C намного превышает срок жизни смартфона. Об этом сообщает издание BGR, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналистов медиа, USB-C к концу 2010-х годов стал стандартом для зарядных разъемов смартфонов и прочих гаджетов. Журналисты рассказали, что порт славится чрезвычайно длительным сроком службы, но только в том случае, если правильно им пользоваться.

Авторы объяснили, что повышенному сроку службы интерфейс USB-C обязан своей простой конструкции. Провод можно подключать к разъему любой стороной. Пользователи реже прикладывают значительную силу, пытаясь угадать "правильное" расположение порта, и поэтому реже ломают разъем. "Это может показаться мелочью, но именно неправильное подключение приводило к значительной нагрузке на разъемы типа micro USB", - отметили специалисты. Они также назвали максимальный ресурс порта - десять тысяч подключений.

Журналисты отметили, что при правильном использовании разъем USB-C наверняка переживет сам смартфон. Они посоветовали не допускать попадания грязи и влаги в порт, так как последняя может вызвать коррозию.