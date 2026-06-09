https://news.day.az/world/1840198.html Иранские дроны атаковали базы США - ВИДЕО СМИ сообщили о том, что на севере Ирака произошла масштабная атака иранских беспилотников на американские базы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По предварительным данным, несколько дронов были перехвачены американскими системами противовоздушной обороны над районами Соран и Халифан.
Иранские дроны атаковали базы США - ВИДЕО
СМИ сообщили о том, что на севере Ирака произошла масштабная атака иранских беспилотников на американские базы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По предварительным данным, несколько дронов были перехвачены американскими системами противовоздушной обороны над районами Соран и Халифан.
Данные о возможных последствиях атаки пока не приводятся.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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