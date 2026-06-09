Иранские дроны атаковали базы США

СМИ сообщили о том, что на севере Ирака произошла масштабная атака иранских беспилотников на американские базы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По предварительным данным, несколько дронов были перехвачены американскими системами противовоздушной обороны над районами Соран и Халифан.

Данные о возможных последствиях атаки пока не приводятся.

Представляем вашему вниманию данное видео: