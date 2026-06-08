Президент Панамы поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Республики Панама Хосе Рауль Мулино Кинтеро направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Господин Президент.
От имени народа и Правительства Панамы, а также от себя лично рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики, пожелания постоянного благополучия и прогресса Вашему народу.
Отмечая 31-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами, мы выражаем искреннее желание еще больше укрепить узы дружбы, сотрудничества и взаимопонимания, связывающие Панаму и Азербайджан, а также вновь подтверждаем нашу непоколебимую приверженность миру и развитию.
Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вашему превосходительству мое высочайшее уважение и почтение".
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