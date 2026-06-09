В Азербайджане расширят меры поддержки ненефтегазового экспорта

Президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по стимулированию экспорта ненефтегазовой продукции и поддержке транспортных расходов.

Как сообщает Day.Az, согласно указу, при экспорте ненефтегазовой продукции азербайджанского происхождения за счёт средств государственного бюджета будет выплачиваться компенсация транспортных расходов. Размер поддержки будет зависеть от вида товара, его таможенной стоимости, страны экспорта и вида транспорта.

Кроме того, за счёт средств государственного бюджета будет предоставляться компенсация транспортных расходов на перевозку по суше ненефтегазовой продукции азербайджанского происхождения, произведённой в Нахчыванской Автономной Республике, на другие территории Азербайджанской Республики.