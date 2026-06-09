https://news.day.az/world/1840317.html Блок Карапетяна хочет отказаться от мандатов в парламенте Армении Внутри карапетяновского блока "Сильная Армения" принято решение отказаться от мандатов в парламенте. Как передает Day.Az, об этом заявил армянскому СМИ источник в блоке. Отмечается, что в настоящее время информация проверяется.
Блок Карапетяна хочет отказаться от мандатов в парламенте Армении
Внутри карапетяновского блока "Сильная Армения" принято решение отказаться от мандатов в парламенте.
Как передает Day.Az, об этом заявил армянскому СМИ источник в блоке.
Отмечается, что в настоящее время информация проверяется.
Ранее оппозиция по итогам выбором заявляла о том, что собирается отказаться от мандатов, что, по их мнению, "подтвердит недоверие к правительству".
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