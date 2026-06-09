Блок Карапетяна хочет отказаться от мандатов в парламенте Армении

Внутри карапетяновского блока "Сильная Армения" принято решение отказаться от мандатов в парламенте.

Как передает Day.Az, об этом заявил армянскому СМИ источник в блоке.

Отмечается, что в настоящее время информация проверяется.

Ранее оппозиция по итогам выбором заявляла о том, что собирается отказаться от мандатов, что, по их мнению, "подтвердит недоверие к правительству".