Месси забил спустя минуту после выхода на поле и оформил 911-й гол в карьере

Звезда мирового футбола Лионель Месси отметился очередным достижением в карьере, забив гол в товарищеском матче сборной Аргентины против Исландии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 72-й минуте встречи 38-летний нападающий реализовал пенальти и увеличил преимущество своей команды.

Примечательно, что Месси отличился всего через минуту после появления на поле. Капитан аргентинцев вышел на замену на 71-й минуте и практически сразу записал свое имя в протокол.

Этот мяч стал для восьмикратного обладателя "Золотого мяча" 911-м за профессиональную карьеру.

Сборная Аргентины использует товарищеские встречи для подготовки к чемпионату мира 2026 года.