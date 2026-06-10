https://news.day.az/sport/1840456.html Месси забил спустя минуту после выхода на поле и оформил 911-й гол в карьере Звезда мирового футбола Лионель Месси отметился очередным достижением в карьере, забив гол в товарищеском матче сборной Аргентины против Исландии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 72-й минуте встречи 38-летний нападающий реализовал пенальти и увеличил преимущество своей команды.
Месси забил спустя минуту после выхода на поле и оформил 911-й гол в карьере
Звезда мирового футбола Лионель Месси отметился очередным достижением в карьере, забив гол в товарищеском матче сборной Аргентины против Исландии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 72-й минуте встречи 38-летний нападающий реализовал пенальти и увеличил преимущество своей команды.
Примечательно, что Месси отличился всего через минуту после появления на поле. Капитан аргентинцев вышел на замену на 71-й минуте и практически сразу записал свое имя в протокол.
Этот мяч стал для восьмикратного обладателя "Золотого мяча" 911-м за профессиональную карьеру.
Сборная Аргентины использует товарищеские встречи для подготовки к чемпионату мира 2026 года.
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