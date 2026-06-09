Армения проголосовала против новой войны

Победа Пашиняна обусловлена, прежде всего, тем, что он предложил армянскому избирателю выбор между войной (за которую открыто выступали его оппоненты) и мирной жизнью. Это подразумевает не только добрососедство с Азербайджаном и Турцией. Но и развитие с ними экономических, инвестиционных, гуманитарных контактов. И, конечно, реализация логистического проекта "Дорога Трампа", который выводит Армению из статуса вечного бедного родственника и приживалы, делает ее реальным игроком, способным привлекать международных партнеров.

Об этом сказала в комментарии Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

По мнению российского политолога, Пашинян сделал очень точный ход. В отличие от его противников, которые откровенно призывали население к новой эскалации и обещали "все вернуть", имея в виду территории, никогда Армении не принадлежавших. Давили на "национальную гордость" части населения, не упоминая при этом, что у Армении нет ни ресурса, ни возможностей, ни должной международной поддержки, чтобы воевать с соседями. Эта война бы очень быстро завершилась. Карапетяны, Кочаряны и примкнувшая к ним политическая массовка привели бы к неминуемой гибели и армянских военнослужащих, и самого армянского государства. Пашинян, фактически, спас Армению, подчеркнула Полоскова.

"Подавляющее большинство граждан этой страны устало от вечной войны и давно утративших актуальность мифологем о "великой Армении", не оставившей, кстати, никаких памятников своего "величия". Они хотят жить в мире и достатке. Именно эта многочисленная категория и была основной электоральной базой Пашиняна. Они и обеспечили победу. Это победа разума.

Тем, кто транслирует на выборах в т.н. постсоветских странах набивший оскомину тезис, что эти государства выбирают между Россией и Европой, хочу сказать следующее. Любой нормальный человек озабочен комфортной ситуацией в своей стране. Внешнеполитический вектор - это дело политиков. Уважаемая армянская домохозяйка или виноградарь вряд ли берут во главу угла, куда пойдет Армения в своих внешнеполитических приоритетах: на Восток или на Запад. Для них важнее вопрос, обеспечит ли этот выбор нормальные условия жизни. Никол Пашинян думает о выходе из ОДКБ не потому, что он русофоб. Русофобом он не является. А потому, что народу Армении нет реальной пользы от данной организации.

Российские политики, отметила она, прекрасно знают, что Пашинян - сторонник многовекторности и прагматичного подхода. И давайте скажем прямо: сейчас Россия переживает крайне сложный период, и это не секрет ни для кого. Нам бы самим как-то решить свои проблемы, а не раздавать авансы. Но это не все. Еще одна проблема современной российской внешней политики - это дефицит доверия на постсоветском пространстве. Его надо восстанавливать, если российская сторона хочет сохранить присутствие на Южном Кавказе", - сказала политолог.

По словам Полосковой, по этой причине попытка выстроить примитивную игру "кто не с нами, тот против России", которую продемонстрировали конкуренты Пашиняна, не увенчалась успехом. Как и в Молдове, и в других странах.

Наша собеседница отметила, что как россиянка, чьи близкие родственники живут в той самой Калуге, где при прямом содействии коррумпированных представителей руководства региональных структур (кстати, некоторые сейчас находятся в местах лишения свободы), может свидетельствовать: калужане не считают Самвела Карапетяна "своим", зато как местного мафиози его оценивают многие. И то, что в Армении против него возбудили уголовное дело, было встречено в Калуге с пониманием и одобрением. В Калужской области живет много армян и азербайджанцев, среди них немало тех, кто внесли большой вклад в развитие региона. И местные жители это ценят. Карапетян к числу таких персоналий не относится, заявила российский политолог.

"Калуга - это город маленький, и информация о том, каким путем и как Карапетян делал капитал, и за счет каких схем отжимал собственность, все знают. Еще в нулевые сотрудники правоохранительных органов начали вести отдельное досье на Карапетяна. Так что, господин Пашинян, не обижайте калужан. Карапетян - не калужанин и никогда им не был. Он приехал грабить регион. Сделал на этом состояние. Такую же схему в случае прихода к власти он бы провернул и с армянами.

Так вот, значительная часть армянского электората настроена против криминально-кровавого карабахского клана. И этот фактор тоже сыграл немаловажную роль при голосовании.

И, конечно, Никол Пашинян, надо отдать ему должное, оказался сильным человеком. Чем лично меня приятно удивил. Он пошел на конфликт с частью армянского общества, но им двигало понимание, что иной путь погубил бы Армению. После выборов ему предстоит пройти не менее тяжелый путь. Общество расколото. И надо будет искать пути формирования единой нации. Я приветствую смелое и своевременное решение Пашиняна призвать к ответственности криминальный карабахский клан и конфисковать незаконным образом нажитое ими, в том числе, путем присвоения гуманитарных средств.

И я согласна с мнением ряда армянских политологов, что в парламенте нужны не сторонники войн и конфликтов, а конструктивная и созидательная оппозиция, цель которой - развитие страны. Думаю, что такой день наступит", - сказала Татьяна Полоскова.

Лейла Таривердиева