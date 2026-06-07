Предварительные итоги выборов в Армении:

По предварительным итогам голосования на парламентских выборах в Армении лидирует партия Никола Пашиняна "Гражданский договор".

Как передает Day.Az, предварительные результаты выборов на основе открытых данных представил Infocom.

Предварительные итоги голосования на данный момент выглядят следующим образом:

- "Гражданский договор" - 56,4%
- "Сильная Армения" - 26,0%
- Блок "Армения" - 11,0%
- "Процветающая Армения" - 3,2%.