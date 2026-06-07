https://news.day.az/world/1839949.html Предварительные итоги выборов в Армении: партия Пашиняна лидирует По предварительным итогам голосования на парламентских выборах в Армении лидирует партия Никола Пашиняна "Гражданский договор". Как передает Day.Az, предварительные результаты выборов на основе открытых данных представил Infocom. Предварительные итоги голосования на данный момент выглядят следующим образом:
- "Гражданский договор" - 56,4%
Предварительные итоги выборов в Армении: партия Пашиняна лидирует
По предварительным итогам голосования на парламентских выборах в Армении лидирует партия Никола Пашиняна "Гражданский договор".
Как передает Day.Az, предварительные результаты выборов на основе открытых данных представил Infocom.
Предварительные итоги голосования на данный момент выглядят следующим образом:
- "Гражданский договор" - 56,4%
- "Сильная Армения" - 26,0%
- Блок "Армения" - 11,0%
- "Процветающая Армения" - 3,2%.
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