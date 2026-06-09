https://news.day.az/sport/1840398.html Новый тренер начал с победы в сборной Азербайджана U-20 Юношеская сборная Азербайджана U-20, находящаяся на учебно-тренировочном сборе в Габале, провела контрольный матч против сверстников из Пакистана. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча завершилась победой азербайджанской команды со счетом 1:0.
Новый тренер начал с победы в сборной Азербайджана U-20
Юношеская сборная Азербайджана U-20, находящаяся на учебно-тренировочном сборе в Габале, провела контрольный матч против сверстников из Пакистана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча завершилась победой азербайджанской команды со счетом 1:0.
Матч стал первым для сборной U-20 под руководством нового главного тренера Руи Жорже. Дебют португальского специалиста оказался успешным - его подопечные начали работу под новым руководством с победы.
Сбор продолжается в рамках подготовки команды к предстоящим международным соревнованиям.
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