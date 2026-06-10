https://news.day.az/society/1840419.html Найдено тело подростка, утонувшего в реке Араз - ВИДЕО В Имишлинском районе обнаружено тело подростка, утонувшего в реке Араз. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, тело Турана Мираги оглу Миришли, 2009 года рождения, было обнаружено водолазами. Подросток предположительно утонул 7 июня на участке реки Араз, проходящем через село Расуллу Имишлинского района.
Найдено тело подростка, утонувшего в реке Араз - ВИДЕО
В Имишлинском районе обнаружено тело подростка, утонувшего в реке Араз.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, тело Турана Мираги оглу Миришли, 2009 года рождения, было обнаружено водолазами.
Подросток предположительно утонул 7 июня на участке реки Араз, проходящем через село Расуллу Имишлинского района.
По данным МЧС, тело было найдено примерно в 500 метрах от места происшествия, извлечено из воды и передано по назначению.
Ранее поисковые работы велись силами Службы спасения особого риска и Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
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