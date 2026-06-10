Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер, который вечером сменится северо-западным.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 18-21°, днем - 29-33° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-70%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана в основном также ожидается погода без осадков. Однако во второй половине дня в некоторых горных и предгорных районах прогнозируются периодические дожди. Местами осадки могут кратковременно усилиться, возможны грозы и град. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-21°, днем - 28-33° тепла, в горных районах ночью - 8-13°, днем - 17-22°, местами до 25-28° тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az