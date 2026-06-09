Лидер блока "Процветающая Армения", миллиардер Гагик Царукян попытался сбежать из Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на опубликованных фотографиях видно, что правоохранительные органы задержали Царукяна при попытке покинуть страну через международный аэропорт Званорц.

Он не смог ничего с этим поделать и вернулся домой.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что лидеры оппозиции должны понести уголовную ответственность.