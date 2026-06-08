Пашинян заявил, что лидеры оппозиции должны понести уголовную ответственность

Лидеры оппозиции Армении должны понести уголовную ответственность.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил в ходе пресс-конференции для журналистов в офисе партии "Гражданский договор".

"Весь криминально-олигархический клан должен понести ответственность по закону, а всё имущество, приобретённое незаконным путём, должно быть конфисковано", - сказал он на брифинге для прессы.

Отметим, что 7 июня в Армении состоялись парламентские выборы. Спустя некоторое время Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала итоговые данные о явке на выборах в Национальное собрание. Затем ЦИК Армении подвел итоги голосования на 420 избирательных участках.

Итоги голосования по 110 участкам выглядят следующим образом:

- "Гражданский договор" - 57,14%

- "Сильная Армения" - 21,43%

- Блок "Армения" - 8,21%

- "Процветающая Армения" - 5,10%