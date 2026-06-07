В Армении огласили итоговые данные по явке на парламентских выборах

Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала итоговые данные о явке на выборах в Национальное собрание.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по состоянию на 20:00 в выборах приняли участие 1 476 597 человек. Всего в списки избирателей включены 2 505 102 гражданина, обладающих правом голоса.

Таким образом, явка по итогам закрытия участков составила 58,97% от общего числа зарегистрированных избирателей.

На предыдущих, внеочередных выборах в парламент, состоявшихся 20 июня 2021 года, по данным на 20:00 проголосовали 49,4% или 1 281 174 избирателя.