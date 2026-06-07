https://news.day.az/world/1839924.html В Армении завершилось голосование на парламентских выборах В Армении в 20:00 по местному времени завершилось голосование на парламентских выборах. Новость обновляется
В Армении завершилось голосование на парламентских выборах
В Армении завершилось голосование на выборах в паралмент.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ровно в 20:00 по местному времени закрылись все 2005 избирательных участков.
С полуночи ЦИК начнет оглашать предварительные результаты голосования по избирательным участкам.
Напомним, по данным на 17:00, проголосовали 1 224 957 избирателей, явка составила 48,92%.
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