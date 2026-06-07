В Армении завершилось голосование на парламентских выборах

В Армении завершилось голосование на выборах в паралмент.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ровно в 20:00 по местному времени закрылись все 2005 избирательных участков.

С полуночи ЦИК начнет оглашать предварительные результаты голосования по избирательным участкам.

Напомним, по данным на 17:00, проголосовали 1 224 957 избирателей, явка составила 48,92%.