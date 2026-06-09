МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в зоны конфликтов

Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к гражданам страны с призывом воздержаться от поездок в зоны вооруженных конфликтов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ведомство, на фоне сохраняющейся напряженности в международной обстановке и продолжающихся вооруженных конфликтов в различных регионах мира, в том числе в Украине и на Ближнем Востоке, сохраняются серьезные угрозы международному миру и безопасности.

В МИД отметили, что фиксируются случаи гибели и ранений граждан Азербайджана, находящихся в районах боевых действий.

"Призываем граждан перед поездками за рубеж тщательно оценивать ситуацию с безопасностью, учитывать предупреждения и рекомендации официальных государственных органов и воздерживаться от посещения территорий, где ведутся вооруженные конфликты и военные операции. Также напоминаем, что участие граждан Азербайджана в вооруженных конфликтах и военных действиях на территории иностранных государств наемником, добровольцем или в любой иной форме влечет уголовную ответственность в соответствии с законодательством Азербайджана", - говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что дипломатические представительства и консульства Азербайджана продолжают работу по защите прав и интересов граждан за рубежом. Вместе с тем граждан призвали ответственно относиться к собственной безопасности и избегать деятельности, связанной с повышенным риском.

В МИД добавили, что продолжают внимательно следить за развитием международной ситуации.