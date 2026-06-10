Описана опасность пыли для компьютера

Специалисты портала XDA рекомендовали чистить компьютер от пыли не реже раза в полгода-год. Материал опубликован на сайте медиа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты издания Танвир Сингх заявил, что пыль способна нанести вред компьютеру в долгосрочной перспективе. Автор объяснил, что накопившаяся на компонентах устройствах грязь способствует нагреву деталей персонального компьютера (ПК) и ускоряет выход девайса из строя.

В материале говорится, что чистить компьютер от пыли - снимать крышку, продувать компоненты, удалять очаги загрязнения - стоит не реже одного раз в полгода или год. Периодичность обслуживания зависит от климата, в котором проживает пользователь. Побочным преимуществом от очистки устройства Сингх назвал эстетическую составляющую, так как многие стационарные компьютеры имеют корпус с окошком из стекла, через которое можно наблюдать чистые компоненты ПК.

По словам журналистов, пыль можно игнорировать до определенного времени. Автор отметил, что в какой-то момент пыль начнет забивать вентиляторы, снижать производительность SSD и увеличивать нагрузку на блок питания. "Откладывая генеральную уборку, вы активно препятствуете оптимальной работе компонентов и теряете в производительности", - подытожил специалист.