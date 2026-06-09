В этой стране растет число жертв вспышки холеры

Вспышка холеры, начавшаяся в начале мая в штате Борно на северо-востоке Нигерии, привела к гибели как минимум 74 человек. Число заболевших превысило 7,8 тысячи, что создает серьезную нагрузку на местную систему здравоохранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в международной гуманитарной организации Médecins Sans Frontières ("Врачи без границ").

По данным Министерства здравоохранения штата Борно, по состоянию на 7 июня в 14 районах региона было зарегистрировано 7 850 предполагаемых случаев заболевания. При этом число новых заражений продолжает быстро расти.

Отмечается, что вспышка происходит на фоне многолетнего вооруженного конфликта, массового перемещения населения, а также проблем с доступом к чистой воде и санитарной инфраструктуре. Это повышает риск дальнейшего распространения болезни.

Совместно с региональными властями "Врачи без границ" открыли центр лечения холеры в столице штата - Майдугури.

"Каждый день мы принимаем все больше пациентов с тяжелой диареей и обезвоживанием. Многие из них преодолевают большие расстояния, чтобы получить медицинскую помощь", - заявил координатор медицинской программы организации Бьенфе Томбола.

По данным MSF, с начала вспышки помощь была оказана 7 439 пациентам. В среднем ежедневно госпитализируются около 230 человек. Только 5 июня было зарегистрировано более 500 новых случаев - это самый высокий показатель за сутки с начала реагирования на вспышку.

Холера является инфекционным заболеванием, передающимся через загрязненную воду и пищу. Власти региона готовят кампанию по вакцинации населения, в то время как медики продолжают расширять меры по лечению заболевших, улучшению санитарных условий и мониторингу распространения инфекции.