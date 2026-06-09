Введение возрастного ограничения на регистрацию в социальных сетях для лиц младше 16 лет и механизмов проверки возраста для защиты детей от вредного контента поможет предотвратить вовлечение детей во вредные привычки.

Об этом в комментарии Day.Az заявил социолог Ильгар Гусейнли.

По словам социолога, вопросы того, как именно будет устроен механизм, какими способами будет применяться возрастное ограничение и как это будет регулироваться технически, требуют отдельного обсуждения.

"Однако в любом случае я считаю, что введение такого возрастного ограничения может иметь положительные последствия. Это может помочь предотвратить вовлечение детей во вредные привычки и позволит им уделять больше внимания учебе и образовательному процессу. Кроме того, подростковый возраст - это этап, когда особый интерес вызывают короткие видео, манипулятивный контент и интенсивный поток информации, распространяемый в социальных сетях. Поэтому возрастное ограничение может служить защитой детей от материалов, способных негативно повлиять на их развитие", - сказал он.

Социолог отметил, что также следует учитывать распространение через социальные сети различных идеологических влияний и радикальных призывов.

"Несовершеннолетние более уязвимы к подобному воздействию, поэтому их защита необходима. С этой точки зрения введение возрастного ограничения является прогрессивным шагом, направленным на защиту интересов и безопасности детей.

Считаю, что главный вопрос заключается не в том, вводить ли такую норму, а в создании эффективного и прозрачного механизма ее реализации. Грамотно выстроенный механизм сможет одновременно обеспечить безопасность детей и расширить возможности для здорового и полезного использования цифровой среды", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане вводятся новые требования к соцсетям.