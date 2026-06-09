https://news.day.az/politics/1840399.html Молодежная дипломатия укрепляет связи между Азербайджаном и Словакией - ВИДЕО Парламентское сотрудничество между Азербайджаном и Словакией продолжает укрепляться благодаря молодежной дипломатии. Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети Х написал посол Азербайджана в Словацкой Республике Эльчин Гасымов.
Молодежная дипломатия укрепляет связи между Азербайджаном и Словакией - ВИДЕО
Парламентское сотрудничество между Азербайджаном и Словакией продолжает укрепляться благодаря молодежной дипломатии.
Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети Х написал посол Азербайджана в Словацкой Республике Эльчин Гасымов.
"Студенческая делегация посетила Национальный совет Словении. Мы тепло поприветсвовали студентов из Лянкярана, которые приехали ознакомиться с работой Нацсовета. Мы с нетерпением ждем ответного визита словацких студентов в Милли Меджлис Азербайджана. Парламентское сотрудничество между нашими странами продолжает укрепляться благодаря молодежной дипломатии", - отмечается в публикации.
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