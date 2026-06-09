Молодежная дипломатия укрепляет связи между Азербайджаном и Словакией

Парламентское сотрудничество между Азербайджаном и Словакией продолжает укрепляться благодаря молодежной дипломатии.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети Х написал посол Азербайджана в Словацкой Республике Эльчин Гасымов.

"Студенческая делегация посетила Национальный совет Словении. Мы тепло поприветсвовали студентов из Лянкярана, которые приехали ознакомиться с работой Нацсовета. Мы с нетерпением ждем ответного визита словацких студентов в Милли Меджлис Азербайджана. Парламентское сотрудничество между нашими странами продолжает укрепляться благодаря молодежной дипломатии", - отмечается в публикации.