https://news.day.az/world/1840439.html Масштабные протесты против иммиграции прошли в Великобритании - ВИДЕО Масштабные протесты прошли в Великобритании против иммиграции после того, как суданец напал с ножом на мужчину в Белфасте. Как передает Day.Az, протестующие в Белфасте сожгли городской автобус, множество автомобилей, в том числе полицейских, а также подожгли несколько домов.
Масштабные протесты против иммиграции прошли в Великобритании - ВИДЕО
Масштабные протесты прошли в Великобритании против иммиграции после того, как суданец напал с ножом на мужчину в Белфасте.
Как передает Day.Az, протестующие в Белфасте сожгли городской автобус, множество автомобилей, в том числе полицейских, а также подожгли несколько домов.
Напомним, что вчера в Белфасте суданец напал местного жителя и нанес тяжелые раны в лицо и шею. Пострадавший поступил в больницу в тяжелом состоянии. Полиция Северной Ирландии предъявила мигранту обвинения в покушении на убийство.
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