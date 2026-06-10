Масштабные протесты против иммиграции прошли в Великобритании

Масштабные протесты прошли в Великобритании против иммиграции после того, как суданец напал с ножом на мужчину в Белфасте.

Как передает Day.Az, протестующие в Белфасте сожгли городской автобус, множество автомобилей, в том числе полицейских, а также подожгли несколько домов.

Напомним, что вчера в Белфасте суданец напал местного жителя и нанес тяжелые раны в лицо и шею. Пострадавший поступил в больницу в тяжелом состоянии. Полиция Северной Ирландии предъявила мигранту обвинения в покушении на убийство.