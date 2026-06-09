https://news.day.az/society/1840324.html В Баку подорожали услуги такси? В Баку известные сервисы такси резко повысили тарифы. Как сообщает Day.Az, с начала июня стоимость поездок в сервисе Yango выросла на 40-50 процентов. Аналогичная ситуация наблюдается и в сервисе Bolt, где цены увеличились примерно на 40 процентов.
В Баку подорожали услуги такси?
В Баку известные сервисы такси резко повысили тарифы.
Как сообщает Day.Az, с начала июня стоимость поездок в сервисе Yango выросла на 40-50 процентов.
Аналогичная ситуация наблюдается и в сервисе Bolt, где цены увеличились примерно на 40 процентов.
Отмечается, что повышение тарифов не связано с погодными условиями, часами пик или загруженностью дорог. Более того, в период неблагоприятной погоды, в часы пик и при сильных заторах стоимость поездок может увеличиваться в два-три раза.
В таксомоторные компании направлены запросы с целью выяснения причин повышения цен.
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