В Баку подорожали услуги такси?

В Баку известные сервисы такси резко повысили тарифы.

Как сообщает Day.Az, с начала июня стоимость поездок в сервисе Yango выросла на 40-50 процентов.

Аналогичная ситуация наблюдается и в сервисе Bolt, где цены увеличились примерно на 40 процентов.

Отмечается, что повышение тарифов не связано с погодными условиями, часами пик или загруженностью дорог. Более того, в период неблагоприятной погоды, в часы пик и при сильных заторах стоимость поездок может увеличиваться в два-три раза.

В таксомоторные компании направлены запросы с целью выяснения причин повышения цен.