Автор: Акпер Гасанов

Публикация окончательных результатов парламентских выборов в Армении является важным политическим рубежом, который фиксирует стратегический выбор армянского общества. Обработка бюллетеней со всех 2005 избирательных участков не оставила пространства для интерпретаций: перед нами четко выраженная воля избирателей, подтвержденная цифрами.

Правящая партия "Гражданский договор" получила 49,81% голосов, блок "Сильная Армения" - 23,29%, блок "Армения" - 9,94%, а партия "Процветающая Армения" - ровно 4%, едва преодолев установленный проходной барьер. Таким образом, в парламент проходят четыре политические силы, и конфигурация власти в целом сохраняет преемственность.

Особого внимания заслуживает тот факт, что партия "Крылья единства" во главе с бывшим омбудсманом Арманом Татояном, который умудрился преждевременно объявить о какой-то победе, в итоге не смогла преодолеть барьер. Это свидетельствует о том, что избиратель не поддался на эмоциональную мобилизацию и не поддержал политические проекты, построенные преимущественно на протестной риторике.

Не менее показательной является судьба партии "Процветающая Армения". Политическая сила, возглавляемая олигархом Гагиком Царукяном, фактически балансировала на грани политического выживания, едва набрав необходимые 4%. Этот результат ясно демонстрирует: традиционные модели влияния, основанные на финансовых ресурсах и популизме, постепенно теряют свою эффективность.

Кроме того, перед нами еще одно доказательство отсутствия манипуляций на нынешних выборах. Будь иначе - нашлась бы 1001 причина оставить проект Царукяна вне стен парламента. К этому следует добавить оценку международных наблюдателей. Даже миссия СНГ, традиционно воспринимаемая как достаточно лояльная к действующим властям постсоветских стран, не выявила нарушений, способных повлиять на результаты выборов. По словам главы миссии Нурлана Сейтимова, выявленные недостатки носили технический характер и оперативно устранялись. Выборы были признаны открытыми, конкурентными и соответствующими законодательству.

На этом фоне попытки поставить под сомнение легитимность выборов выглядят скорее политическим жестом, чем аргументированной позицией. И связано это, очевидно, с разочарованием тех внешних и внутренних сил, которые рассчитывали на иной исход. Речь, прежде всего, идет о проектах, ассоциируемых с российским влиянием. В частности, о блоке "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и политическом лагере Роберта Кочаряна.

Несмотря на заметные ресурсы и активную кампанию, им не удалось добиться решающего успеха. Более того, результат Кочаряна оказался значительно хуже его показателей 2021 года, что можно рассматривать как явное политическое поражение. Говоря конкретнее, тогда блок Роберта Кочаряна сумел мобилизовать протестный электорат и набрал около 22% голосов. Сегодня же мы видим, что позиции этой политической силы не только не усилились, но и ослабли.

При этом показательно, что приблизительно тот же процент голосов, который ранее получил блок Кочаряна, на нынешних выборах перешел к блоку "Сильная Армения" Самвела Карапетяна. Это говорит о перераспределении протестного электората, но не о его росте. Иными словами, электоральная база реваншистских настроений осталась ограниченной и не смогла расшириться за счет новых сторонников.

На этом фоне результат "Гражданского договора" приобретает особое значение. Несмотря на все сложности последних лет, включая попытки оппозиции спекулировать на теме последствий войны, несмотря также на открытую поддержку реваншистским силам со стороны определенных внешних сил, правящая партия сохраняет устойчивую поддержку значительной части общества. Более того, в пересчете на мандаты она получает около 60% мест в парламенте, что обеспечивает ей возможность формирования стабильного правительства.

Отдельного внимания заслуживает и уровень явки. В выборах приняли участие 1 476 597 граждан, что существенно превышает показатели 2021 года, когда на участки пришли 1 281 172 избирателя. Рост активности свидетельствует о высокой степени вовлеченности общества в политический процесс и придает дополнительную легитимность итогам голосования.

В любом случае главный вывод, который следует из итогов выборов, лежит глубже, чем просто распределение голосов. Эти выборы стали очередным доказательством того, что попытки реваншистских сил сыграть на теме поражения Армении в войне с Азербайджаном не находят поддержки у большинства общества. Оно уже второй раз за последние пять лет демонстрирует, что не готово поддерживать курс на реванш, конфронтацию и возвращение к прошлому. Этот выбор отражает осознание того, что политика, основанная на конфликте, не принесла стране ни безопасности, ни процветания.

Именно в этом контексте итоги выборов приобретают региональное значение. Перед Азербайджаном и Арменией открывается уникальное окно возможностей для доведения мирного процесса до логического завершения. Подписание полноценного мирного договора становится не дипломатической задачей, а политической необходимостью, поддержанной значительной частью общества.

Очевидно же, что мир - это не абстрактная категория. Это конкретные экономические проекты, транспортные коридоры, инвестиции, рабочие места и, в конечном итоге, повышение качества жизни граждан по обе стороны границы. Это возможность сосредоточиться на развитии, а не на противостоянии.

Разумеется, путь к устойчивому миру не будет простым. Слишком свежи раны, слишком велик груз взаимного недоверия. Но именно поэтому особенно важно не упустить тот шанс, который дают текущие политические реалии. Что касается внешних сил, заинтересованных в сохранении напряженности и периодическом обострении конфликта, то им, судя по итогам выборов, придется пересматривать свои подходы. Очередная попытка повлиять на политический выбор армянского общества завершилась неудачей. И это, пожалуй, главный итог прошедших выборов.