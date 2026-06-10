https://news.day.az/society/1840427.html В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода. Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в Насиминском районе столицы. Согласно информации, Ш.Мамедова, находясь за рулем автомобиля Mazda, сбила пешехода А.Алиеву. Пострадавшая скончалась от полученных травм. По факту возбуждено уголовное дело.
В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода
В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в Насиминском районе столицы.
Согласно информации, Ш.Мамедова, находясь за рулем автомобиля Mazda, сбила пешехода А.Алиеву.
Пострадавшая скончалась от полученных травм.
По факту возбуждено уголовное дело.
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