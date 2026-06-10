В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода

В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в Насиминском районе столицы.

Согласно информации, Ш.Мамедова, находясь за рулем автомобиля Mazda, сбила пешехода А.Алиеву.

Пострадавшая скончалась от полученных травм.

По факту возбуждено уголовное дело.