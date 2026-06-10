Связь между азербайджанским и китайским народами становится все прочнее.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в статье чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Азербайджанской Республике Лу Мэй под заголовком "Осуществлять Инициативу глобальной цивилизации, содействовать диалогу и обмену между цивилизациями, совместно строить сообщество единой судьбы человечества".

Day.Az представляет статью посла Лу Мэй, посвященную второму Международному дню диалога между цивилизациями:

- В марте 2023 года Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин торжественно выдвинул Инициативу глобальной цивилизации, указав путь к гармоничному сосуществованию и взаимному обогащению различных цивилизаций. Наряду с Инициативой по глобальному развитию, Инициативой по глобальной безопасности и Инициативой по глобальному управлению они известны как "четыре глобальные инициативы" - важный общественный продукт, предоставленный Китаем международному сообществу в новую эпоху.

В июне 2024 года 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла предложенную Китаем резолюцию об учреждении Международного дня диалога между цивилизациями, которая получила единодушную поддержку всех государств - членов ООН, включая Азербайджан. В 2025 году Китай совместно с международными организациями, включая ООН, и странами, включая Азербайджан, провел разнообразные тематические мероприятия в честь первого Международного дня диалога между цивилизациями, что дало хорошие результаты. Это полностью отражает, что диалог между цивилизациями - воля народа и неизбежная тенденция времени. Китай будет и далее вместе с международным сообществом реализовывать Инициативу глобальной цивилизации, использовать важную платформу Международного дня диалога между цивилизациями, укреплять взаимопонимание и доверие через диалог, содействовать солидарности и достижению консенсуса через обмен мнениями, постоянно укреплять гуманитарную основу для построения сообщества единой судьбы человечества.

Мы должны придерживаться взаимного уважения и содействовать гармоничному сосуществованию различных цивилизаций. Необходимо следовать концепции цивилизаций, основанной на равенстве, взаимном обогащении, диалоге и инклюзивности, преодолевать узкие теории "превосходства цивилизаций" и "столкновения цивилизаций", стремиться к гармоничному сосуществованию и взаимному обогащению многообразных цивилизаций, содействовать созданию всемирного "сада" цивилизаций, где каждая культура расцветает и все они обогащают друг друга.

Мы должны ставить человека в центр и укреплять основы обмена между цивилизациями. Необходимо содействовать взаимному познанию и сближению народов всех стран, обеспечивать более широкое и прямое распространение результатов обмена и взаимного обогащения цивилизаций среди людей. Китай придерживается открытой политики высокого уровня, постоянно вводит упрощающие меры, такие как безвизовый режим, и практическими действиями поощряет межцивилизационный обмен.

Китай также готов укреплять диалог между цивилизациями с другими странами, углублять обмен опытом государственного управления, совместно решать проблемы современности и расширять путь мировой модернизации.

Мы должны придерживаться преемственности и инноваций, укреплять движущую силу прогресса цивилизаций. Необходимо обеспечивать сохранение и передачу культурного наследия, придавать ему новое современное содержание через инновационную практику. Полностью использовать преимущества технологий, обеспечивать поддержку обмена, взаимного обогащения, преемственности и инноваций цивилизаций, содействовать общему процветанию человеческой цивилизации.

Мы должны придерживаться обмена и взаимного обогащения, совершенствовать механизмы диалога между цивилизациями. Активно расширять глобальных партнеров по диалогу между цивилизациями, использовать празднование Международного дня диалога между цивилизациями как возможность создать платформу для общения, свободную от идеологических предрассудков. Китай поддерживает важную роль ООН в диалоге между цивилизациями, выступает за дальнейшее эффективное использование платформ, таких как Альянс цивилизаций ООН, ЮНЕСКО и Форум древних цивилизаций, и готов продолжать предоставлять финансовую помощь органам ООН, занимающимся диалогом между цивилизациями.

Китай и Азербайджан - страны с древней историей и богатой цивилизацией, наши отношения имеют глубокие корни. Более 2000 лет назад под звуки верблюжьих караванов на Великом Шелковом пути народы двух стран начали путь цивилизационного обмена и взаимного обучения. В разделе "Западный край" книги "История Поздней Хань" записано, что в 97 году нашей эры Бань Чао, полководец Восточной Хань, возглавил миссию в район Каспийского моря и отправил своего подчиненного Гань Ина оттуда в Европу. Таким образом, район Каспийского моря стал неотъемлемой частью древнего Шелкового пути. Еще в средние века азербайджанский поэт Низами Гянджеви в поэме "Семь красавиц" создал образ мудрой, смелой и разумной китайской принцессы - символа сияния восточной цивилизации.

В последние годы под стратегическим руководством Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Ильхама Алиева китайско-азербайджанские отношения всесторонне развиваются, достигнув самого высокого уровня в истории - уровня всестороннего стратегического партнерства, открыв новую страницу в истории отношений и сотрудничества двух стран. В настоящее время контакты высокого уровня между Китаем и Азербайджаном становятся все более частыми, политическое доверие постоянно укрепляется, сотрудничество в рамках "Одного пояса, одного пути" приносит значительные плоды, а двусторонний товарооборот постоянно обновляет рекорды. Народы двух стран проявляют все больший интерес к изучению культуры друг друга, в Азербайджане растет интерес к китайскому языку и интерес к Китаю, а Азербайджан привлекает все больше китайских туристов. Это свидетельствует о том, что связь между народами двух стран становится все прочнее.

Культуры наших стран тесно связаны с Шелковым путем. У народов обеих стран есть традиция празднования прихода весны, схожие кулинарные культуры, а чаепитие считается важным ритуалом для обмена чувствами. Эти сходства в культуре и традициях отражают общие ценности двух народов - любовь к жизни, уважение к природе, трудолюбие и бережное отношение к семье. Это яркий пример единства душ народов двух стран, разделенных горами и морями, и современное толкование древней мудрости "согласие в многообразии".

Китайская сторона готова вместе с азербайджанской стороной использовать празднование Международного дня диалога между цивилизациями как возможность осуществлять Инициативу глобальной цивилизации, практическими действиями преодолевать разобщенность цивилизаций через обмен, разрешать столкновения через взаимное обогащение, отвергать превосходство через сосуществование, писать новую страницу вечной дружбы между Китаем и Азербайджаном и совместно строить сообщество единой судьбы человечества.