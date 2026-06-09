Британия инвестирует $1 млрд в создание суперкомпьютера

Великобритания выделит £750 млн ($1 млрд) на создание суперкомпьютера для задач искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Министерства по науке, инновациям и технологиям Соединенного Королевства.

"После ввода в эксплуатацию в 2030 году он станет одним из самых передовых в мире. Система объединит проверенные и перспективные процессоры, а также новейшие микросхемы, что позволит выполнять сложные задачи более эффективно, чем традиционные суперкомпьютеры", - отмечается в заявлении.

Более половины из этой суммы - £400 млн - будут направлены на оснащение ИИ-суперкомпьютера чипами следующего поколения. Первые £150 млн будут выделены уже этим летом.

Тендер на создание этой чрезвычайно мощной вычислительной системы будет объявлен в ближайшее время. Суперкомпьютер будет размещен в создаваемом на базе Эдинбургского университета центре и объединен в общую систему британского проекта по развитию ИИ, наряду с британскими вычислительными центрами Isambard-AI, DAWN и Zenith.

При этом упор будет делаться на то, чтобы разработанные в Великобритании чипы заняли центральное место в новой системе. Как отметили в ведомстве, она создается с целью дать "исследователям, стартапам и общественным службам доступ к компьютерным мощностям по разработке и безопасному использованию ИИ" в королевстве.