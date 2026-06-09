SWIFT развивает систему для мгновенных международных платежей

Международная межбанковская платежная система SWIFT совершенствует свою инфраструктуру в соответствии с цифровой трансформацией на глобальных финансовых рынках.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил руководитель SWIFT по Турции, Кавказу и Центральной Азии Хикмет Джан Йылмазсой во время выступления на Международном саммите по финансам и банковскому делу, проходящем в Баку.

Х.Дж. Йылмазсой отметил, что одной из ключевых целей, стоящих перед современной финансовой системой, является обеспечение безопасного потока цифровых активов в режиме 24/7 между разными странами, системами и регуляторными правилами (регуляциями): "Новая структура создаст условия для проведения расчетов между различными учреждениями, разными валютами и разными типами активов, а также для эффективного управления ликвидностью".

По словам представителя SWIFT, при развитии сегодняшних платежных потоков и инфраструктуры необходимо также учитывать требования будущего: "Мы строим будущие платежные потоки таким образом, чтобы они могли работать совместно с существующей структурой. В настоящее время этой системой пользуются более 11 500 учреждений по всему миру. Мы стремимся строить новые механизмы именно на этой огромной инфраструктуре, глобальных стандартах и многолетнем опыте (экспертизе)".

В своем выступлении он подчеркнул важность мгновенного, бесперебойного и быстрого выполнения международных платежей, подобно внутренним платежам: "Цели, установленные для сектора финансовых услуг на встрече стран G20 в 2020 году, являются основной дорожной картой. Эти цели основаны на четырех фундаментальных принципах: скорость, прозрачность, доступность, снижение финансовых затрат (стоимости финансирования)".

Х.Дж. Йылмазсой обратил внимание на то, что SWIFT внедряет новые подходы в направлении снижения межбанковских платежных расходов. Он отметил, что до сих пор организация предпочитала несколько дистанцироваться от вопросов ценообразования, рассматривая их исключительно как внутреннее дело банков: "Однако в рамках новой стратегии оцениваются новые экономические модели, направленные на снижение межбанковских платежных расходов без преодоления существующих границ. Работа над этими новыми платежными схемами, которые не носят обязательного характера для банков-партнеров, а носят рекомендательный и ориентирующий характер, в настоящее время продолжается".