Иран пригрозил ответом на удары США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прокомментировал удары США.

Как сообщает Day.Az, в публикации в социальной сети X глава иранской дипломатии заявил, что вооруженные силы Ирана "не оставят без ответа" ни одну атаку или угрозу в адрес страны.

"Несмотря на свои поражения на поле боя, США решили проверить нашу решимость", - написал Арагчи.

Ранее стало известно, что США нанесли удары по объектам противовоздушной обороны и командным пунктам на юге Ирана.