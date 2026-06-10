https://news.day.az/world/1840413.html Иран пригрозил ответом на удары США Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прокомментировал удары США. Как сообщает Day.Az, в публикации в социальной сети X глава иранской дипломатии заявил, что вооруженные силы Ирана "не оставят без ответа" ни одну атаку или угрозу в адрес страны.
Иран пригрозил ответом на удары США
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прокомментировал удары США.
Как сообщает Day.Az, в публикации в социальной сети X глава иранской дипломатии заявил, что вооруженные силы Ирана "не оставят без ответа" ни одну атаку или угрозу в адрес страны.
"Несмотря на свои поражения на поле боя, США решили проверить нашу решимость", - написал Арагчи.
Ранее стало известно, что США нанесли удары по объектам противовоздушной обороны и командным пунктам на юге Ирана.
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